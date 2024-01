Integration in Willich FDP will bessere Integration von Flüchtlingen in Arbeitsmarkt

Franz-Josef Stapel, FDP-Ratsherr und Mitglied im Sozialausschuss in Willich, erklärt den Ansatz: „Ziel soll sein, mit den beteiligten Organisationen und Stellen die Möglichkeiten einer Beschleunigung der Integration in den aufnahmefähigen Arbeitsmarkt abzustimmen. Aufgrund der umfänglichen Thematik und der damit verbundenen zeitlichen Beschränkung in einer normalen Sitzung des Sozialausschusses, sollte zudem eine Sondersitzung Anfang des neuen Jahres 2024 in Erwägung gezogen werden“, fordert er. Die FDP verweist auch auf die Belastungen, die der Bereich Asyl dem Haushalt 2024 aufbürde. Diese Kosten konnten durch mehr Arbeitsmöglichkeiten deutlich reduziert werden, sagen die Freien Demokraten.