Willich : Willicher Cityfest wieder auf dem Markt

Willich Das „Summer Tune“-Festival am Samstagabend kam bei den Besuchern sehr gut an. Das eigentliche City-Fest mit verkaufsoffenem Sonntag litt unter dem schlechten Wetter. Es kamen weniger Besucher als erhofft.

Verkaufsoffener Sonntag, zusätzliche Verkaufsstände auf den Straßen, ein Kindertrödelmarkt, ein buntes Bühnenprogramm und das „SummerTune“-Festival: Das war das Angebot des Willicher City-Fests, das am Wochenende vom Werbering Willich veranstaltet wurde. „Das Programm hat am Samstag mit einer großen Party gut angefangen“, erzählt Thomas Mathes, zweiter Vorsitzende des Werberings Willich. Am Sonntagmittag waren zunächst die Essensstände rund um die Bühne umlagert, auch, weil sie Schutz vor dem Regen boten. „Da steckt man halt nicht drin, ich gehe aber davon aus, dass es hier noch voller wird.“ Auf der Bühne gab es Auftritte des Willicher Turnvereins und der Prinzengarde, außerdem Vorführungen von Kindertanz und Functional Training. Nach einer Vorführung im historischen Schwertfechten gab es Musik der Coverband „Fake“.

Zu dem Line-up des SumerTune gehörten MBP (Must Be Played), Andree Katic, Leon Brooks, JUF-X, Pasdee und Living Memories. Auf Grund des großen Erfolgs kann sich Maaßen eine erneute Auflage des SummerTune vorstellen: „Es wird gut angenommen, wir hatten durchweg positives Feedback: Das ist also schon etwas, was man etablieren könnte, zumal es auch kein anderes Festival für Elektromusik im Kreis Viersen gibt.“ Thomas Brock sorgte für ein bisschen „Ostalgie“ im Rahmen des City-Festes: Auf der Kreuzstraße standen zwei Trabbis, drei Schwalben und ein „Ost-Fahrrad“. Seine Frau sei aus Erfurt, irgendwann habe er sich dann aus Spaß einen Trabbi zugelegt. Kurz danach gründete er eine Facebook-Gruppe für Trabbi-Freunde in Willich, und die hatten dann dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge nun hier standen. Das Trabbi-Fahren mache einfach Spaß, und die Fahrzeuge könnten auch ganz gut im Regen stehen, wie man am Sonntag sehen konnte. „Das können die schon ab. Ansonsten ist das mit dem Wetter natürlich schade: Als Gärtner denke ich zwar, es ist noch zu wenig Regen, aber für die Geschäftsinhaber ist es natürlich zu viel.“