Es wird viel erzählt zwischen den Liedern, wenn die Chormitglieder die Stücke mit kurzen Hintergrundinformationen oder privaten Anekdoten anmoderieren, es wird gelacht zwischendurch. Und dennoch ist die Konzentration in dem Moment, in dem Andrea Kautny die Töne für die Stimmlagen anstimmt, sofort da. Jeder weiß, wo sein Platz auf der Bühne ist (oder im Zuschauerraum, denn auch von dort aus wird gesungen). Was einfacher klingt, als es ist, weil die Positionen je nach Stück wechseln. Jeder kennt seinen Text (auswendig).