Unterkünfte für junge Erwachsene : Willicher CDU will mehr Notschlafstellen für junge Erwachsene

Die Notschlafstelle in Anrath wurde 2017 eingerichtet. Archivfoto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Willich In der Notschlafstelle in einer ehemaligen Trafo-Station in Anrath finden junge Erwachsene, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, eine vorübergehende Unterkunft. Die CDU möchte, dass es solche Einrichtungen möglichst in allen Willicher Stadtteilen gibt.

Gute Erfahrungen hat die Stadt Willich mit ihrer im Juni 2016 eröffneten Notschlafstelle in einer alten Trafo-Station in Anrath gemacht. Auf 17 Quadratmetern sind dort Küche, Bad, Arbeitsbereich sowie Wohn- und Schlafzimmer untergebracht. Sie dient jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren, die keinen Schlafplatz haben und Hilfe brauchen, als Orientierungspunkt, von dem aus mit Sozialarbeitern eine Perspektive für die Zukunft entwickelt wird.

Die Willicher CDU möchte Angebote wie diese ausweiten. „In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Notsituationen: Junge Erwachsene mussten ‚von jetzt auf gleich‘ das Elternhaus verlassen und benötigten eine Notunterkunft,“ sagt die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Barbara Jäschke. Die Instrumente der Jugendhilfe wie Streetwork und Jugendfreizeiteinrichtungen könnten hier nicht helfen: „Es geht um eine Unterkunft für Tage oder Wochen.“ Auch Verwandte stünden den jungen Obdachlosen nicht selbstverständlich für derartige Hilfen zur Verfügung.

Florian Purnhagen, Sprecher der CDU im Jugendhilfeausschuss, weist auf die guten Erfahrungen mit der Notschlafstelle in Anrath hin: „Wir bitten die Verwaltung, von dieser Erfahrung ausgehend weitere Vorschläge zu entwickeln.“ Wichtig sei, dass den jungen Menschen in einer ernsten Krisensituation nachdrücklich geholfen werde, eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln. Nach Möglichkeit sollten die Unterbringungsmöglichkeiten in allen Stadtteilen angesiedelt werden.

(msc)