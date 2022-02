Energieeffizientes Bauen und Sanieren : CDU-Chef begrüßt Korrektur bei KfW-Förderung

Willich Willichs CDU-Chef Guido Görtz freut sich über die Korrekturen der KfW-Förderung bei effizientem Bauen und Sanieren. Dies sei auch auf Druck der CDU geschehen, behauptet der CDU-Mann.

Nachdem die Förderung von Effizienzhäusern über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durch das Wirtschaftsministerium gestoppt wurde, haben sich nun die Ministerien für Wirtschaft und Klimaschutz , für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der Finanzen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Demnach sollen alle förderfähigen Altanträge, die bis zum Antragsstopp am 24. Januar eingegangen sind, genehmigt werden. Das teilte das Bundesfinanzministerium am vergangenen Dienstag mit.

Eine gewisse Planungssicherheit hätten nun diejenigen, die bereits im Fördertopf seien. Aber was sei mit denen, die darauf vertraut hätten, dass die aktuelle Förderperiode erst wie vorgesehen am 31. Januar endet und eine neue daran unmittelbar ausschließe, fragte Görtz, der im Mai in Viersen, Schwalmtal und Willich für die CDU im NRW-Landtag kandidiert. Auch zukünftige Projekte – egal ob privat oder öffentlich – bräuchten verlässliche Rahmenbedingungen. Er forderte die Regierung auf, schnell ein Nachfolgeprogramm für energieeffizientes Bauen und Sanieren vorzulegen. „Wir als CDU in Willich sehen, dass der Bedarf auch bei uns vor Ort groß ist und viele Bürgerinnen und Bürger sich den Traum vom umweltfreundlichen erfüllen oder aber in die energetische Sanierung investieren wollen“, betonte Görtz. Denen, die Umweltschultz umsetzen wollen, dürften keine Steine in den Weg gelegt werden.