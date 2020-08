Erweiterung der Betriebszeiten : Willicher Bürgerbusse fahren bald wieder fast normal

Willich Ab September fahren die Bürgerbusse in Willich, Anrath und Schiefbahn wieder länger. Wegen der Corona-Pandemie hatte es Änderungen gegeben, zeitweise fuhren die Busse gar nicht.

(RP) Patricia Ohlenforst-Jakobi, Geschäftsführerin der drei Bürgerbusvereine, dankt den ehrenamtlichenn Fahrern – denn diese haben eine Erweiterung der durch Corona eingeschränkten Betriebszeiten möglich gemacht: „Ab 1. September wird montags bis freitags in Anrath wieder der normale Fahrplan von 8 bis 19 Uhr möglich sein. In Schiefbahn kann ein Fahrplan von 8 bis 17 Uhr auf die Beine gestellt werden und in Willich von 8 bis 15 Uhr – und samstags in allen drei Vereinen von 9 bis 12 Uhr.“ Unter Beibehaltung der Maskenpflicht für Fahrgäste und weiterer Hygienemaßnahmen können auch wieder alle Sitzplätze besetzt und Tickets im Bus verkauft werden.