32-jähriger Mann vor Gericht : Willicher soll Ex-Freundin bedroht haben

Der Willicher steht in Krefeld vor Gericht (Symbolfoto). Foto: Königs, Bastian (bkö)

Willich Ein 32-Jähriger steht in Krefeld vor dem Amtsgericht. Er soll seine damalige Freundin im Mai 2019 bedroht, genötigt und verletzt haben. Aus seiner Sicht hat sich der Vorfall ganz anders zugetragen.

Am Krefelder Amtsgericht ist jetzt der Prozess gegen einen 32-jährigen Willicher fortgesetzt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung und Bedrohung vor.

Konkret soll der Beschuldigte seine damalige Freundin bedroht, genötigt und verletzt haben. Wie sie im Zeugenstand aussagte, hatte sie ihn im Mai 2019 in seiner Wohnung in Willich besucht, um ihre Beziehung zu beenden.

Eichhörnchen verursacht Stromausfall in Willich

12.000 Haushalte betroffen : Eichhörnchen verursacht Stromausfall in Willich

Im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung wurden bei der 25-Jährigen wenig später mehrere Hämatome an verschiedenen Körperteilen festgestellt.

Der Willicher auf der Anklagebank bestreitet die Vorwürfe. Er erklärte, seine Ex-Freundin habe ihm an jenem Abend in seiner Wohnung vorgeworfen, sie zu betrügen. Sie sei schnell aggressiv geworden und habe unter anderem versucht, ihm Ohrfeigen zu geben und ihn zu treten. Schließlich sei es ihm jedoch gelungen, sie zu beruhigen. Nach einem klärenden Gespräch habe er gedacht, dass alles wieder in Ordnung sei. Warum sie die Sache ganz anders darstelle und ihn angezeigt habe, wisse er nicht.