Jugend musiziert : In der Schulband spielt er Popmusik

Der 13-jährige Patrick Duy Dang, Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums Anrath, hat sich bei „Jugend musiziert“ für die bundesweite Endrunde qualifiziert. Er ist aber sportlich aktiv und hat mit Badminton mehrere Pokale gewonnen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Zusammen mit seinem Cousin hat Patrick Duy Dang bei „Jugend musiziert“ teilgenommen. Das Gitarrenduo hat es bisher durch alle Stufen geschafft. An Pfingsten geht es zum Bundeswettbewerb in Halle an der Saale.

Von Eva Scheuß

„Patrick ist mein deutscher und Duy mein vietnamesischer Vorname“, erklärt der 13-jährige Schüler aus Willich. Im Wohnzimmer der Familie Dang lehnt seine Gitarre an der Musikanlage. Auf den Musikboxen in der Ecke stehen mehrere glänzende Pokale. Patrick ist nämlich nicht nur ein hervorragender Musiker, der es gerade bis in den Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ geschafft hat, sondern auch ein toller Sportler. „Die Pokale sind vom Badminton“, erklärt er. Für diesen Sport trainiert er drei Nachmittage in der Woche beim DJK/VfL Willich. Und nimmt einen beachtlichen 13. in der Rangliste NRW ein.

Der Sport sei sein liebstes Hobby, wie er offen sagt. „Das Training ist für ihn keine Arbeit“, sagt Mama Dung Tra. Das ist bei der Musik schon ein bisschen anders. Da ist das Training, sprich das ständige Üben, schon manchmal mühsamer. Obwohl Patrick auch hierbei noch sehr entspannt und unverkrampft wirkt. „Wenn ich keine Wettbewerbe habe, übe ich so zweimal in der Woche“, sagt er. Im Moment ist es jedoch deutlich mehr. Gemeinsam mit seinem Cousin Vincent Vinh Thai (13) aus Viersen probt er mindestens dreimal in der Woche. Hinzu kommen noch die eigenen Übungseinheiten.

Info Im Landeswettbewerb 23 von 25 Punkten Patrick Duy Dang und sein Cousin Vincent Vinh Thai qualifizierten sich im Januar im Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Viersen. Beim Landeswettbewerb in Köln schafften sie es bis in die Top-Liga, erreichten mit 23 von 25 Punkten einen ersten Preis und die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der in Halle an der Saale zu Pfingsten stattfindet.

Patrick und sein Cousin haben bei Georg Cremer von der Kreismusikschule Viersen Unterricht und treten in diesem Jahr als Gitarrenduo auf. Sechs Stücke für Konzertgitarre spielen die beiden. Musik des 17. Jahrhunderts bis in die Moderne. 20 Minuten allerhöchste Konzentration.

Nur rund zehn Prozent aller Teilnehmer schaffen es bis in die „Königsklasse“, den Bundeswettbewerb. Patrick nimmt die Gitarre in die Hand, setzt sich auf einen quadratischen Sitzhocker und stellt das linke Bein auf einen kleinen Fußschemel. Er spielt ein Stück des Komponisten Johann Kaspar Mertz (1806–1856), das „Unruhe“ heißt, aber seltsamerweise beruhigend wirkt. Patrick spielt sicher und konzentriert, absolviert das schwierige Stück mit Leichtigkeit und Bravour. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Ein Routinier ist er. „Ich hatte schon viele Auftritte“, sagt er. Und dass er, außer bei großen Wettbewerben, auch nicht besonders nervös sei. Bei den Wettbewerben begleitet ihn die ganze Familie zum Daumendrücken. Seine Mutter Dung Tra, sein Vater Tan und seine kleine Schwester Minh-Thy (11). Die ist ebenfalls musikalisch sehr begabt und erreichte am Klavier bei „Jugend musiziert“ in diesem Jahr den Landeswettbewerb.