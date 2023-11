Deutsch-Japanische Freundschaft Yasuo Inadome hat das Bundesverdienstkreuz erhalten

Wer Yasuo Inadome erlebt, der erlebt einen ruhigen, zurückhaltenden Mann, der von einem wachen Geist und tiefen Überzeugungen getragen ist. Sicher, ein Stück weit ist es auch japanische Kultur, aber dass der in Tönisvorst lebende und in Willich weithin bekannte Präsident des Japan Clubs Willich auch in der Stunde eines seiner größten Erfolge bescheiden, fast demütig erscheint, ist auch eine persönliche Eigenschaft des 1961 in Tokio geborenen Wahl-Tönisvorsters, der aber vor allem in Willich aktiv ist.