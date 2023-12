Spenden in Willich Wunschbaum-Aktion verzeichnet neuen Rekord

Wunschbäume sind heute eine recht häufige Erscheinung. Viele Organisationen, auch Firmen, bieten Weihnachtsbäume, an denen Wünsche von Kindern hängen, die normalerweise nicht erfüllt würden. Auch die Stadt Willich bot in diesem Jahr bereits zum 15. Mal einen solchen Baum an. Gemeinsam mit Partnern wie dem Caritasverband und der Sparkasse organisierte sie an verschiedenen Orten wie Sparkassenfilialen, am Schloss Neersen oder der Begegnungsstätte Schiefbahn solche Bäume mit insgesamt 578 Herzenswünschen.