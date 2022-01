Alternative Stellplätze für Dauercamper gesucht : Wohnmobile sollen vom Jahnplatz in Schiefbahn verschwinden

Schiefbahn Die Fraktionen im Planungsausschuss haben die Stadt beauftragt, neue Stellplätze für Wohnmobile zu suchen, um die Situation auf dem Jahnplatz zu entspannen.

In ihrer Vorlage zur Sitzung hatte die Verwaltung verschiedene, bereits bestehende Optionen für Wohnmobile dargestellt. So beteiligt sich der Stautenhof in Anrath an dem Konzept „Landvergnügen – schöner steht man selten“ und bietet den Mitgliedern dieser Initiative die Möglichkeit, auf dem Stautenhof zu campen.