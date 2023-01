Sängerinnen und Sänger gesucht Chorprojekt mit Auftritt in Kölner Philharmonie

Ein außergewöhnliches Projekt wirft seine Schatten voraus und Willich steht mit im Mittelpunkt. Die Stadt gehört zu den vier Standorten in NRW, an denen jeweils ein Projektchor proben wird, um an der Uraufführung „NRW singt Buchenberg“ am 18. März in der Kölner Philharmonie teilzunehmen. Hinter dem Ganzen stehen der Chorverband NRW und der WDR. Sie veranstalten gemeinsam eine Chor-Gala mit dem Rundfunkchor, der WDR-Big-Band, dem Landesjugendchor und einem Projektchor.