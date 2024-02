Demonstration für Demokratie in Willich Auch Willich wird sich für Demokratie und Grundgesetz positionieren

In vielen Städten in Deutschland gehen derzeit Hunderttausende für Demokratie und Grundgesetz auf die Straße. In Düsseldorf waren es 100.000, in Krefeld werden am Samstagnachmittag ebenfalls fünfstellige Teilnehmerzahlen erwartet. Willich fehlte bislang in der Liste der Städte, die sich in der Bewegung, längst die größte in der Geschichte Deutschlands, beteiligen. Das soll sich ändern.