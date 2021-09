Zum Schutz vor Coronainfektionen : Willich will Luftfiltergeräte in den Kindertagesstätten testen

Willich will Luftfiltergeräte in den Kindertagesstätten testen

Willich Dabei hatten sich die Leitungen der Kitas bei einer Abfrage verhalten gezeigt. Einführen will die Politik auch sogenannte Lolli-Pool-PCR-Tests.

Es ist keine einfache Sache: Wie können Kleinkinder und Kita-Kinder in den Betreuungseinrichtungen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden? Um dieses Thema ging es in der jüngsten Sitzung des Willicher Jugendhilfeausschusses.

Ein Thema war die Frage, ob Räume der Kategorie 1 (gut belüftbar) in den städtischen Kitas oder in denen der freien Träger zusätzlich mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden sollen. Bereits im Haupt- und Finanzausschuss im August hatten die Politiker die Anschaffung dieser Geräte für Kita-Räume der Kategorie 2 und 3 (eingeschränkt bzw. nicht belüftbar) beschlossen.

Die Entscheidung über die Anschaffung für Räume der Kategorie 1 war in den Rat Anfang September verschoben worden. In der Sitzung waren weitere Fragen aufgekommen – vor allem, weil nicht klar war, ob und wie viele dieser Geräte von den Leitungen der Tageseinrichtungen überhaupt gewünscht werden. So war das Thema in den Jugendhilfeausschuss vertagt worden.