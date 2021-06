Willich soll eine saubere Stadt werden : Gemeinsam für ein sauberes Willich

Willich Auslöser war ein Antrag der CDU, die Verwaltung solle das Konzept für „Willi Wisch“ überarbeiten. Ziel ist es, das Thema Sauberkeit nachhaltig ins Bewusstsein der Bürger zu bringen.

Leere Pizza-Kartons, leere Flaschen, achtlos weggeworfene Fast-Food-Verpackungen, Müll am Straßenrand, wilde Müllhalden in der Landschaft und seit kurzem auch jede Menge benutzte Corona-Masken – viele Bürger kritisieren die Verschmutzung des Stadtbilds in Willich. Es stellt sich die Frage: Welche Bürger sind die Verursacher – und wie kann die Vermüllung reduziert werden?