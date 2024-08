Weiterer Vorfall in Willich Erneut Mädchen im Bad De Bütt belästigt

Der 20-Jährige befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Staatsanwaltschaft befasse sich derzeit mit beiden Fällen, in dieser Woche sei nicht mit neuen Bewertungen zu rechnen. Bedeutet: Der 20-Jährige wird wohl noch in Untersuchungshaft bleiben. 2024 hat es nach Angaben der Polizei in Schwimmbädern im Kreis Viersen bisher insgesamt fünf sexuelle Übergriffe gegeben, vier davon im De Bütt. Der Fall vom Dienstag ist dabei noch nicht mit einbezogen. 2023 gab es keinen Fall, 2022 waren es vier, davon drei im De Bütt.