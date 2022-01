Generationenwechsel und Neuausrichtung : Wie sich die Willicher FDP verändert

Willich Seit August 2021 steht der 24-jährige Hannes Zühlsdorff an der Spitze der FDP Willich. Beim Parteitag wurde er für zwei Jahre im Amt bestätigt. Was er anders machen möchte.

Es seien bürgerorientierte Projekte in Form von Arbeitskreisen angestoßen worden, die politische und gesellschaftliche Zukunftsthemen erarbeiten sollen. Der Lehramtsstudent bezeichnet diese Gruppen als kleine „Think Tanks für Willich“ und betont im Gespräch mit unserer Redaktion, dass ihm vor allem die Bildung am Herzen liege. Er sagt: „Die sozialste Politik, die man machen kann, ist es, Bildungsgerechtigkeit zwischen Arm und Reich herzustellen“, und das fange in ländlichen Regionen schon bei der ÖPNV-Anbindung an. Töne, die man den von den Liberalen eher nicht gewohnt ist.