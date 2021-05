Christian Pakusch aus Willich : Wie der Bürgermeister für die Schnittblumen kämpfte

Willich Der Verkauf von Schnittblumen war auf Wochenmärkten in NRW bis Dienstag verboten. Willichs Bürgermeister Christian Pakusch kritisierte das als „weltfremd“ und rief im Gesundheitsministerium an.

Dass auf den Wochenmärkten in Nordrhein-Westfalen wieder Blumen verkauft werden dürfen , ist auch Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) zu verdanken. Er hatte am Dienstag zum Telefonhörer gegriffen und im Landesgesundheitsministerium angerufen, um seinen Ärger kundzutun. „Ich war stocksauer.“ Denn nach der derzeitigen 7-Tages-Inzidenz von über 100 dürften nach der Corona-Schutzverordnung des Landes keine Blumen auf dem Markt verkauft werden, sondern ausschließlich Lebensmittel.

„Die Regelung war einfach weltfremd und dem Bürger nicht zu erklären“, sagt Pakusch im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Intervention und der Unmut aus vielen weiteren Kommunen in NRW führten schließlich dazu, dass am Mittwoch der Hinweis von Staatssekretär Edmund Heller kam, dass der Verkauf von verderblichen Blumen und Pflanzen auf Märkten nun doch als zulässig erachtet werde.

In Schiefbahn, wo am Mittwoch Wochenmarkt war, wären aber auch ohne die offizielle Erlaubnis aus Düsseldorf wieder Blumen verkauft worden – denn Pakusch hatte Willichs Marktmeister Volker Braun gebeten, die Blumenhändler noch am Dienstagabend anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass sie ihre Stände aufbauen können. „Ja, ich hätte mich über die Verordnung hinweggesetzt und auch Ärger in Kauf genommen“, sagt Pakusch. „Man muss doch Politik für die Menschen machen und Entscheidungen erklären können.“ Das Blumenverkaufsverbot sei für ihn aber nicht erklärbar gewesen.

„Es ging sogar so weit, dass wir überlegt haben, die Blumenhändler am Markttag in Ladenlokalen einzuquartieren, da sie dort ihre Blumen verkaufen dürften. Aber auf dem Markt, an der frischen Luft dürfen sie das nicht? Das kann doch nicht sein“, sagt Pakusch und betont, dass er hinter der Pandemie-Bekämpfung stehe. Daher habe er auch am Freitag vergangener Woche den Marktplatz in Willich räumen lassen, als sich dort rund 40 Personen mit Camping-Möbeln niedergelassen hatten. Auch Schulschließungen setze er um, aber das Blumenverkaufsverbot sei schlicht weltfremd gewesen. Politik müsse Fehler eingestehen und pragmatischer sein. Er freue sich, dass das Ministerium eingelenkt habe.