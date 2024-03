Einzelhandel in Schiefbahn Werbegemeinschaft präsentiert harmonische Hauptversammlung

Die wirtschaftliche Lage in Willich sei gut. Zwar sei die Gewerbesteuererhöhung kein gutes Zeichen, aber generell stehe Willich in praktisch allen Indizes über dem NRW-Vergleich. Besonders die Zufriedenheit der Unternehmer sei beispiellos, betont Werkle. So ähnlich sieht es auch Pakusch. Sicher, es gebe Herausforderungen im aktuellen Haushalt. „Aber wir sollten nicht übersehen, in welcher Blase der Glückseligkeit wir leben. Wenn Menschen sich über Baustellen beschweren, dann sage ich: Die zeigen doch gerade, dass wir trotz schwieriger Lage investieren“, sagt er. Straßenbau oder Stromnetze seien hier zu nennen. Auch die Infrastruktur an Schulen und Kitas sei hervorragend, betont er.