Freiwilligen-Zentrum Willich : Wunschbaum als Gutschein-Aktion

Willich Die Aktion des Willicher Freiwilligen-Zentrums findet in diesem Jahr anders als gewohnt statt. Für 413 bedürftige Kinder und Jugendliche gibt es Gutscheine.

Anfang November hatte das Team des Freiwilligen-Zentrums in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen die Willicher Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen zu Spenden für den Weihnachtswunschbaum aufgerufen, der in diesem Jahr eben wegen der Corona-Pandemie als Gutschein-Aktion geplant werden musste. 413 bedürftige Kinder und Jugendliche aus 32 sozialen Einrichtungen durften sich in diesem Jahr einen Gutschein im Wert von 25 Euro als Alternative zum traditionellen Weihnachtswunschbaum wünschen.

Rechtzeitig vor Weihnachten werden die Gutscheine über die sozialen Einrichtungen an die Eltern verteilt, und so liegt Heiligabend – trotz Corona – wie in den vergangenen Jahren ein gespendetes Weihnachtspäckchen unter dem Christbaum. Da immer noch Spenden eingehen, wird das Freiwilligen-Zentrum Willich den an der Aktion beteiligten Kindertageseinrichtungen, Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen darüber hinaus Gutscheine von Willicher Buchhandlungen zur Verfügung stellen, mit denen Bücher oder Spiele für die Einrichtungen erworben werden können. Die Höhe der Gutscheine wird im Januar ermittelt.