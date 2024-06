Politik in Willich Jugendhilfeausschuss verschiebt viele Punkte in den Rat

Es waren mehrere kostenintensive Tagesordnungspunkte, die der Jugendhilfeausschuss am Mittwoch zu beraten hatte – allerdings wurden mehrere davon eben wegen der finanziellen Folgen verschoben. In der Sitzung stellte zuerst Martina Raymans (Leiterin Objekt und Wohnungsbau) den baulichen und finanziellen Stand der Kita Traumland vor. Die Gebäudehülle sei fertig, die Fenster montiert und das Dach abgedichtet. Insgesamt sei die „Leistungsphase 6“ des Projektes erreicht und es liefen noch Ausschreibungen für weitere Arbeiten und Anschaffungen. Das Gebäude am Bonnenring soll so gebaut werden, dass ein Nachhaltigkeitszertifikat in Silber ausgestellt werden kann und entsprechende Förderungen der KfW möglich sind. Ende November sollen die Kita fertig und die Einrichtungsmaßnahmen abgeschlossen sein, im Dezember 2024 soll die Kita bezogen werden. Allerdings: Aufgrund der bereits gestiegenen Baukosten (140 000 Euro) und eventuell weiterer Kostensteigerungen möchte die Verwaltung einen Kosten- und Sicherheitszuschlag von insgesamt 290 000 Euro nachmelden. Dieses Geld könnte aus dem Budget des Geschäftsbereichs Jugend durch Abstriche beim Anbau der Kita Furthstraße gedeckt werden. Die Beigeordnete Sarah Bünstorf sagte, der Kämmerer habe die 140 000 Euro genehmigt. Für die Politiker war die finanzielle Tragweite insgesamt zu groß, sie schoben die Entscheidung in den Rat.