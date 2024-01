Start ins Gartenjahr 2024 „Das, was braun ist, wird abgeschnitten“

In den Beeten treiben die Stauden die ersten grünen Blättchen hervor, die ersten Schneeglöckchen sind schon da. Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen, zurückzuschneiden und aufzuräumen. Aber was muss wann wie geschnitten werden? Thomas Brock, als selbstständiger Gärtnermeister in Willich und Umgebung überwiegend in Privatgärten tätig, gibt Tipps.