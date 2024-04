Vernissage am 13. April Was in der Ausstellung „Tatorte 2“ im Gründerzentrum zu sehen ist

Mit Willich verbinde ihn denn auch einiges. „Ich habe früher sogar in Münchheide gearbeitet. Willich kenne ich also sehr gut“, erzählt er. Dann hat er doch noch einen kleinen Hinweis zur Wurzel des Titels. „Tatsächlich habe ich auch einen kleinen Bezug zum Thema Tatort, denn ich organisiere auch Krimilesungen. So war ich beispielsweise im vergangenen Herbst mit einer solchen am Stautenhof in Anrath vor Ort“, sagt er. Das habe möglicherweise auch ein Übriges dazu beigetragen, dass er sich dem Tatort als solchem verpflichtet fühlt. Den Besuchern verspricht er eine überraschende, vielseitige Ausstellung und tolle, interessante Bilder.