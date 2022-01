Schwankende Energiepreise bei Stadtwerken Willich : Was die Preissenkung bei Strom und Gast für Bestandskunden bedeutet

Willich Zuletzt gab es bei Preisen für Strom und Gas Turbulenzen. Viele Anbieter gingen Pleite und trieben ihre Kunden örtlichen Energieversorgern in die Arme. Die Stadtwerke Willich konnten die Preise nun wieder senken und erklären, inwiefern das bestehende Kunden betrifft.

Zuletzt gab es bei Strom und Gas regelrechte Preisexplosionen. Viele kleinere Energielieferanten wie Gas.de oder Stromio konnten die finanzielle Last der Beschaffung nicht mehr schultern, gingen insolvent und lösten Kundenverträge auf. Nutznießer waren vielerorts die Stadtwerke oder sonstige örtliche Energieversorger, denen durch den gesetzlichen Grundversorgungsauftrag zahlreiche Neukunden in die Arme getrieben wurden. So auch in Willich.