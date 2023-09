Sonnig, lecker, musikalisch Was das Streetfood-Festival in Schiefbahn bietet

Als vor gut einer Woche die Verantwortlichen des Streetfood-Festivals in Schiefbahn erzählten, was zu erwarten sei, da regnete es in Strömen. Marc-Thorben Bühring, der Verantwortliche beim Stadtmarketing Willichs, flüchtete sich seinerzeit in Zweckoptimismus. „Den Regen haben wir heute abgeladen, damit es beim Festival sonnig ist“, sagte er lachend. Wie recht er mit dieser Prognose hatte, hätte er wohl selbst nicht zu träumen gewagt. Bei wolkenlosem Himmel und 30 Grad eröffnet am Freitagnachmittag das Festival mit etwas Verspätung.