Ehrenamt in Willich Warum dem Malteser-Mittagstisch das Aus drohen könnte

Für viele Seniorinnen und Senioren ist es ein ganz zentraler Termin in der Woche: Jeden Donnerstag kommen sie im Herzen Willichs, direkt am Marktplatz, ins Pfarrheim an St. Katharina. Dort findet der Mittagstisch der Malteser wöchentlich statt. Ab 12 Uhr können ältere Menschen aus Willich gemeinsam essen und danach noch in aller Ruhe Kaffee trinken. Für die Teilnehmer sei das immer ein wichtiger Termin, um Einsamkeit vorzubeugen, sagt Kerstin Sommer, bei den Maltesern verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. „Einsamkeit ist ohne Frage immer noch tabuisiert. Niemand will zugeben, dass er oder sie einsam ist. Trotzdem ist es gerade unter Seniorinnen und Senioren ein riesiges Problem. Unser Mittagstisch ist hier eine große Hilfe“, sagt sie.