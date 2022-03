Veranstaltung in Willich : Werke spanischer Malerinnen

Willich Ein Vortrag über spanische Malerinnen vom Mittelalter bis heute wird am 1. April in der Emmaus-Kirchengemeinde mit Akkordeonmusik begleitet.

Spanische Malerinnen sind kaum in gängigen Kunstgeschichten zu finden, sondern werden allenfalls am Rande erwähnt. Dabei haben sie vom Mittelalter bis heute beeindruckende Werke geschaffen: Malerinnen wie Aurelia Navarro, María Blanchard, Maruja Mallo oder Lita Cabellut, die als Roma-Mädchen in Barcelona von einer Familie aufgenommen und erzogen worden ist, nach einem Besuch im Prado Malerin wurde und aktuell durch zahlreiche Ausstellungen international bekannt geworden ist: Es gibt vieles zu entdecken – und mit allen Sinnen zu erleben bei der Veranstaltung am Freitag, 1. April, ab 20 Uhr in der Hoffnungskirche Schiefbahn (Eingang Wallgraben 29). Karten zum Preis von zehn Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es über die Kartenvorverkaufsstellen der Stadt Willich; es gelten die Corona-Zutritts-Beschränkungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.