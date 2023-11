Ein Jahr nach der Geldautomatensprengung Volksbank in Anrath soll im Januar wieder öffnen

Die Kostenpflichtiger Inhalt Explosion in der Nacht auf den 10. Januar riss die Anwohner am Markt in Anrath aus dem Schlaf: Der Geldautomat der Volksbank war Ziel von Automatensprengern geworden. Die Täter flüchteten in einem dunklen Wagen, der Schaden, den sie verursacht hatten, war immens: Durch die Explosion wurden Mobiliar, Glastüren und Technik durch die Luft geschleudert.