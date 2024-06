Finanzen in Willich Volksbank gibt Tipps zu Erbe, Nachlass und Vorsorge

Willich · Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung dieser Art bietet die Volksbank Mönchengladbach in ihrer Filiale in Willich einen zweiten Vortrag zum Thema Erben und Vererben an.

02.06.2024 , 14:00 Uhr

Die Volksbank bietet eine Veranstaltung zum Thema Erben und Vererben an. Foto: dstaerk

Michael Grewe hatte es geahnt, dass die erste kostenlose Info-Veranstaltung zum Thema „Erben und Vererben“ gut besucht werden würde, „aber dass die Nachfrage so hoch ist, hat uns doch umgehauen. Wir konnten gar nicht alle Wünsche erfüllen“, erzählt der für die Präsentation verantwortliche Generationenberater der Volksbank Mönchengladbach. Daher wird es eine Folgeveranstaltung geben, verspricht der Mann, der für das Thema bei der genossenschaftlichen Bank verantwortlich ist: „Am Donnerstag, 6. Juni, um 16 Uhr. Und zwar ebenfalls in der Filiale Willich“, erklärt er. Insgesamt stünden 50 Plätze zur Verfügung. Die hohe Nachfrage zeige, dass das Thema Erben und Vererben sowie auch das der Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht in der Gesellschaft zwar immer noch tabubelastet seien, „aber dennoch mit zentralen Fragen verbunden sind. Auch bei dem Nachfolgetermin werde ich detailliert auf genau diese Dinge eingehen“, verspricht Grewe. Er stieße immer wieder auf Fragen aus der Kundenschaft wie zum Beispiel: Muss ich ein Testament machen und wie? Wie ist das mit der Pflege, was muss ich wie regeln? Oder: Wer entscheidet wie, wenn ich krank bin? Der Generationenberater betont ausdrücklich: „Wenn diese Dinge schon möglichst früh geregelt sind, kommt kein Stress auf, und es kann ein womöglich umständliches oder auch falsches Vorgehen vermieden werden.“ Oder mit anderen Worten: Entsprechende Vorsorge kann Probleme in der Familie, auch nach dem Tod, verhindern. Damit zudem künftig das hektische Suchen nach den wichtigen Unterlagen entfällt, sei in der Volksbank Mönchengladbach ein sogenannter Notfallordner in Vorbereitung: „Damit ist dann mit einem Griff alles zur Hand, und niemand muss erst umständlich aus Schubladen und Schränken das Nötige zusammensuchen.“ Das Engagement der Bank gehe speziell in diesem Bereich weit über das übliche Finanzgeschäft hinaus: „Wir begleiten die Betroffenen, bis die Angelegenheiten geregelt sind.“ Grewe empfiehlt nach den Erfahrungen der ersten Termine, für den Nachmittag eine frühzeitige Anmeldung unter der Rufnummer 02161 5861 0. Ihm ist wichtig zu betonen: „Es geht ausschließlich um nachhaltige Beratung. Der Nachmittag ist keine Verkaufsveranstaltung.“ Weitere Termine in Erkelenz und Mönchengladbach seien in Vorbereitung: „Wir werden darüber hinaus auch in Zukunft weitere Nachmittage zu diesem Thema anbieten“, verspricht er. Die Daten für die kostenfreie Veranstaltung: Donnerstag, 6. Juni, um 16 Uhr. Und zwar in der Volksbankfiliale in Willich, Hülsdonkstraße 9.

(svs)