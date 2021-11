Einrichtungen in Willich : Viele Klassen- und Kitaräume bekommen mobile Luftfilter

Noch vor Weihnachten sollen die Geräte geliefert werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Willich Die Räume in den Kitas und Schulen in der Stadt Willich sollen nun mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden. 55 Firmen seien an dem Auftrag interessiert, hieß es im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss.

Noch in diesem Jahr werden zahlreiche Klassen- und Kitaräume in der Stadt Willich mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet. Die entsprechende Ausschreibung laufe bis zum 26. November, dann stehe fest, welches Unternehmen den Zuschlag erhalte, informierte Willichs Kämmerer Raimund Berg in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Insgesamt habe es 55 Unternehmen gegeben, die an dem Auftrag interessiert seien. Erfüllen müssen die Firmen laut Ausschreibung unter anderem eine Lieferung bis Weihnachten und eine Maximallautstärke der Geräte von maximal 35 Dezibel, damit Unterricht auch bei laufendem Gerät möglich ist.

Ende August/Anfang September hatte die Politik beschlossen, dass alle Willicher Grundschulen, offenen Ganztagsschulen (OGS) und Betreuungssysteme von 8 bis 13 Uhr auch für gut zu belüftende Räume mobile Luftfilter erhalten, ebenso die weiterführenden Schulen für die Räume, die von der 5. und 6. Klasse genutzt werden. 30 mobile Luftfilteranlagen für Schulen und Kitas in städtischer Trägerschaft gibt es für schlecht zu belüftende Räume, zusätzlich für die städtischen Kitas und die der freien Träger pro zwei Gruppen bis zu ein Luftfiltergerät auch für gut zu belüftende Räume.