Auftritt in Willich nach eineinhalb Jahren Pause : Viele Emotionen beim Jubiläumskonzert der Tonköpfe

Willich Das Jubiläumskonzert der Tonköpfe war eine sehr emotionale Veranstaltung heraus: Seit gut anderthalb Jahren war es der erste Live-Auftritt vor Publikum.

Und so bekamen viele Songs eine tiefere Bedeutung – sie wurden zu Symbolliedern für die schwere Zeit der Pandemie. Die Zeile „Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich“ aus Silbermonds „Himmel auf“ ließ sich auf die schwierigen Monate beziehen, die hinter, aber auch noch immer vor uns liegen. „Happy together“ sei das „Lied der Saison“, so Kautny, vor allem mit der Zeile „Imagine how the world could be, so very fine“.