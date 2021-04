Entscheidung im Stadtrat : Verhaltenskodex für Willicher Gesellschaften beschlossen

Willich Um die Transparenz und die Effizienz der städtischen Gesellschaften nachhaltig zu verbessern, hat der Willicher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung der Einführung eines entsprechenden Kodex zugestimmt – einem sogenannten Public Corporate Governance Kodex.

Durch den Kodex sollen sich beispielsweise die städtische Grundstücksgesellschaft, die Wasserversorgung Willich GmbH oder auch die Stadtwerke sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl, also den Interessen der Bürger, orientieren. Durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit soll das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik erhöht werden, die Funktion der Stadt Willich als Gesellschafter wird deutlicher dargelegt.