Große Spende von „Stalltür auf“ Verein aus Schiefbahn unterstützt Kinder in den Townships Kapstadts

Konkret sollte sie den ebenfalls aus Schiefbahn kommenden Verein Matchbox unterstützen. Dieser, gegründet und geführt von der ebenfalls aus Schiefbahn stammenden Verena Grips, kümmert sich vor allem um Kinder in den sogenannten Townships in Südafrika. Es sind die Elendsquartiere in den Vorstädten, in denen zumeist große Armut herrscht. Speziell kümmert sich Matchbox um die Townships in Kapstadt, oft fälschlich als Hauptstadt des Landes gesehen. Tatsächlich ist Kapstadt lediglich der Regierungssitz. Die Metropolregion hat gut vier Millionen Einwohner.