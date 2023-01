Welt-Lepra-Tag 2023 Verein aus Schiefbahn macht auf Lepra aufmerksam

Die Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn unterstützt regelmäßig Lepraprojekte in Indien, Kenia, im Sudan und in den Philippinen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 1963 vom späteren Weihbischof August Peters in Schiefbahn. Seitdem haben es sich seine Mitglieder zur Aufgabe gemacht, Menschen in Entwicklungsländern unbürokratisch und schnell konkrete Hilfen in Form von Geld- sowie Sach- und Medikamentenspenden zu geben. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung kleinerer Projekte und Institutionen, die häufig keinen Zugang zu Fördergeldern der großen Hilfs­organisationen haben.