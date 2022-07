Startrampe für Unternehmer : Ute Meerkamp eröffnet Pop-Up-Store im Hinzen-Haus

Willich Die Fläche im Hinzen-Haus wird genutzt, um vorwiegend Existenzgründern eine Präsentationsmöglichkeit zu bieten. Ab August bietet Ute Meerkamp dort Kleidungsstücke und vieles mehr an.

Außerdem werden – „nachhaltig, bewusst, günstig“ – gespielte Spielzeuge, gelesene Bücher, getragene Anziehsachen angeboten. Die variierenden Öffnungszeiten: in der ersten Woche montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. In der zweiten Woche montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. In Woche drei dann wieder vormittags, in Woche vier nachmittags.