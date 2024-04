Engagement in Willich Unterstützung für Kinder-Schwimmkurse in den Ferien

Elke Husmann-Zich, Leiterin der Grundschule Mühlenfeld, betont, dass es ein Ziel der Grundschule sei, dass alle Kinder mit dem Übergang in die weiterführende Schule schwimmen gelernt haben sollen. „Wir bieten in den zweiten und dritten Klassen so wöchentlich eine Doppelstunde Schulschwimmen über das jeweilige Schuljahr an“, berichtet sie und fügt an, dass durchschnittlich 60 Prozent dieser Schüler Nichtschwimmer seien, die durch die Grundschule erstmalig mit dem Element Wasser in den Kontakt kommen würden.