Willich : Auto rast in den Kreisverkehr

Willich Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in Willich ereignet. Ein 30-Jähriger wurde verletzt.

Laut Polizei befuhr der 30-Jährige mit seinem Auto die Korschenbroicher Straße in Richtung Bahnstraße. Laut Zeugen fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr und prallte ungebremst gegen die Mauer in der Mitte. Anschließend kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.