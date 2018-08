Ferien-ABC: Y wie Y-Achse : Willich und seine Probleme mit der City

Der Werbering organisiert Veranstaltungen in der Innenstadt. Beim Cityfest wurde der Kaiserplatz auch schon mal zum Beachvolleyfeld. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Verbesserungen sind in Sicht, aber sie brauchen ihre Zeit. Das kulturelle Programm passt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Schöfer

„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen“, so heißt eine Redensart, die sich auch auf den innerstädtischen Bereich von Alt-Willich übertragen lässt. Geht man in der Historie etwas zurück, hat sich die frühere Gemeinde erst einmal und im Wesentlichen auf der Peterstraße, der vorderen Bahnstraße und an der Kreuzstraße entwickelt. Und da diese Straßenzüge aus der Luft betrachtet wie ein Y aussehen, entstand daraus der Begriff „Y-Achse“.

„Kempen ist doch viel schöner“ – mit dieser oft gehörten Äußerung können Stadtplaner und Wirtschaftsförderer in Willich nicht viel anfangen, zumal Kempen einen mittelalterlichen Stadtkern und somit ganz andere Voraussetzungen hat. Hingegen versucht man in Willich eine bessere Besiedlung mit Unterstützung der Eigentümer, Händler und der Politik voranzutreiben. Wozu natürlich eine bessere Aufenthaltsqualität und ein vernünftiger Branchen-Mix gehören. „Sicherlich gibt es noch viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Willichs Citymanagerin Christel Holter und erinnert an zwei größere Projekte, die mit geplanten verkehrlichen Veränderungen die Menschen verstärkt in den Innenbereich führen sollen. Da ist der bereits umgestaltete Kaiserplatz, und ihm folgt im nächsten Jahr der dann neue Marktplatz. Schon am Ende der diesjährigen Sommerferien sollen die Autofahrer durch eine geänderte Einbahnregelung vom derzeit umgebauten großen Kreisverkehr an St. Töniser-/Bahn-/Parkstraße in den Ort geführt werden. „Man sieht die katholische Kirche und kommt zunächst nicht dorthin“, macht die Erste Beigeordnete, Martina Stall, auf den bisherigen Missstand aufmerksam.

Aber was passiert dann mit den Einfahrenden, zumal bald der Marktplatz autofrei ist? Christel Holter: „Genügend Parkplätze sind vorhanden, wir müssen die Aufenthaltsqualität steigern, dazu gehört unter anderem ein vernünftiger Branchen-Mix.“ In dem Zusammenhang bedauert es Christel Holter, dass im Innenbereich der Feinkostladen mit Pralinen und Tee ebenso weggefallen sei wie ein Ladenlokal mit Geschenkartikeln. Dringend werde nach wie vor ein adäquater Nachfolger für das ehemalige Café Wermes auf dem Markplatz gesucht.

Verbesserungen verspricht man sich vom derzeit umgebauten Marktplatz. Auch wenn direkte Einkaufsmagnete in unmittelbarer Nähe fehlen, soll dieser Platz zukünftig die Bürger animieren, dort mit anderen verstärkt ins Gespräch zu kommen. Christel Holter nennt die lange Picknick-Tafel, die jetzt doch installiert wird und nicht nur beim Wochenmarkt zur Benutzung, zum Treff, zum Klönen einladen soll. Neben Wasserspielen, kleineren Spielgeräten und anderem Mobiliar. Dann wechselt der donnerstägliche Wochenmarkt wieder auf den Markplatz. „Wir überlegen darüber hinaus, entweder auf dem Kaiser- oder Marktplatz einen zweiten samstäglichen Wochenmarkt einzurichten“, ergänzt Christel Holter, dass darüber hinaus mit Hochdruck daran gearbeitet werde, an bestimmten Wochenenden spezielle gastromische Angebote in Verbindung mit Musik zu machen.

Aus kultureller Sicht ist der direkte Zentrumsbereich von Alt-Willich eigentlich sehr gut bestückt. Es gibt einige professionell geführte Kunstateliers, so unter anderem von Anne Fiedler oder Renate Diekmann, neben dem „Kulturforum“ und dem gerade gegründeten internationalen Kunst- und Kulturtreff „KuKt“ an der Peterstraße 44. Freunde der musikalischen Unterhaltung dürfen sich schon auf die nächste „Band-Nacht“ in vielen Willicher Gaststätten am 20. Oktober freuen.

Bleibt der Wunsch der Verantwortlichen, dass nicht nur bei großen Events die Menschen ins Zentrum kommen. So beim nächsten Cityfest mit dem Willicher Werbering am 8./9. September oder beim „Herbstzauber“ am 28. September.