Kostenübernahme und Fahrdienst : Städte Kempen und Willich helfen bei Fahrt zum Impfzentrum – Grefrath und Tönisvorst nicht

Kreis Viersen In Kempen und Willich gibt es Angebote für Senioren, die nicht allein nach Dülken fahren können. In Grefrath und Tönisvorst fehlt bislang ein solches Angebot.

Willicher Bürger, die einen Impftermin bekommen haben oder perspektivisch einen bekommen werden, können sich bei nachgewiesener Bedürftigkeit auf eine Kostenübernahme der entsprechenden Transportkosten durch die Stadt verlassen, sagt Stadtsprecher Michael Pluschke. Wer also keine Möglichkeit hat, zum Impfzentrum an der Heesstraße in Dülken zu gelangen, kann sich an das städtische „Hilfsnetzwerk Corona“ unter der Telefonnummer 02154 949888 wenden. Dort gibt es weitere Informationen.