Vandalismus in Willich : Unbekannte stoßen Skulptur im Schlosspark Neersen um

Neersen Mit viel Mühe waren im die Tier-Skulpturen von Neersenner Bürgern jeden Alters im vergangenen Jahr geplant und gebaut worden. Nun haben sich wohl mehrere Täter an einer von ihnen vergangen.

In der Nacht von Sonntag, 3. April, auf Montag ist es im Schlosspark zu Vandalismus an einer der Figuren der Miteinander-Sitzskulpturen im Schlosspark in Neersen gekommen. Unbekannte haben die Figur des mit viel Mühe im vergangenen Sommer entstandene Bürger-Kunst-Projekts umgeschubst. Die Figur wurde bereits am Montagvormittag wieder fachgerecht aufgerichtet und ist unbeschadet. „Es müssen mehrere Personen nötig gewesen sein, um eine Betonskulptur in dieser Größe umzukippen“, sagt Anne Fiedler von der Quartiersentwicklung Netzwerk Neersen, „wir glauben, dass sich da jemand einen Streich erlauben wollte.