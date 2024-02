Ukraine-Hilfe aus Willich Ukraine-Krieg ist für den DLFK bedrückend präsent geworden

Mittlerweile erodiert die Bereitschaft der Bevölkerung in Deutschland. Dazu tragen auch Populisten speziell aus AfD, dem Bündnis Sarah Wagenknecht aber auch Teilen der Linkspartei bei. Der Deutsch-Lettische-Freundeskreis (DLFK) aus Neersen erlebt das Geschehen in der Ukraine durchaus unmittelbar. „Gerade in unsere Partnerstadt Smiltene sind die Verbindungen mit der Ukraine sehr ausgeprägt. So kam auch unsere Spendenaktion im vergangenen Jahr zusammen. Smiltene hatte Besuch von Kindern aus der Ukraine, die dort vor dem Krieg in Sicherheit gebracht wurden. Daraus entstanden Verbindungen, in die wir involviert wurden, und so wurde auf beiden Seiten gesammelt und eine große Menge Hilfsgüter in die Ukraine geschafft“, erzählt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer (CDU) für den DLFK.