Stammzellspender für Niklas aus Willich gesucht „Mir kommen die Tränen, wenn ich sehe, wie hilfsbereit die Leute sind“

Am Montagmorgen ist der 15-jährige Niklas aus Willich wieder in der Klinik. Der Junge bekommt eine Transfusion mit Blutplättchen. Niklas kennt das schon, in die Haut wurde zur Transfusion ein Port gesetzt. Werden die Werte schlechter, bekommt er Blutplättchen und rote Blutkörperchen. Denn Niklas leidet an MDS, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die Hoffnung ruht nun darauf, einen Menschen zu finden, der als Stammzellspender in Frage kommt. Ein genetischer Zwilling, der das Leben von Niklas retten kann.