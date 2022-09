Fahrbahn wurde gefährlich glatt : Traktor hinterlässt goldene Getreidespur auf Straßen in Willich

Die Linsellesstraße war am Donnerstag mit Mais bedeckt. Foto: Feuerwehr Willich

Willich Einen solchen Anblick gibt es in Schiefbahn auch nicht alle Tage. Ein Landwirt verlor bei der Fahrt Richtung Ortszentrum offenbar sukzessive seinen geladenen Mais und zog so eine goldene Spur hinter sich her. Doch für den Verkehr war die nicht ungefährlich.

Ein Traktor mit Anhänger hat am Donnnerstagabend eine goldene Spur auf den Straßen Schiefbahns hinterlassen. Gegen 18.30 Uhr verlor das landwirtschaftliche Gespann bei seiner Fahrt durch Schiefbahn auf der Linsellesstraße Richtung Ortszentrum, eine größere Menge Kornmais, der in der Regel als Tierfutter eingesetzt wird. Wie die Feuerwehr Willich mitteilte, nahm die Getreidespur ihren Beginn in Höhe der Autobahnunterführung A 52 und endete im Bereich der Hochstraße.