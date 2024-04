Traditionsbäckerei in Willich Torten und Kuchen bei Greis sind zunehmend vegan

Also sprach sie ihre Nachbarin Barbara Enels an. „Sie arbeitet schon lange in einem veganen Café in Viersen, und ich habe sie nach Tipps gefragt. Sie war sofort dabei und hat mit uns Rezepte ausgearbeitet“, erzählt die Bäckereiinhaberin, die selbst die kaufmännische Seite abdeckt. Der Bäcker und Konditor der Familie ist der Bruder. „Wir mussten zunächst ermitteln, wie wir Geschmack, Farbe und Konsistenz so hinbekommen, wie wir das wünschen“, erzählt sie. Dabei habe es durchaus interessante Lösungen gegeben. „In einem süßen Kuchen größere Mengen Kala-Malk-Salz für den Ei-Geschmack oder Kurkuma für die Farbe, das hat mich schon anfangs überrascht“, gibt sie zu. Aber das Ergebnis sei überzeugend. „Ich esse heute viele unserer veganen Kuchen lieber als die herkömmlichen. Unseren veganen Apfelstreusel zum Beispiel oder den Käsekuchen mit Lemon-Curt“, erzählt sie.