Willich : Tipps für werdende Eltern im „Café Bäuchlinge“

(RP) Die Frühen Chancen Willich bieten in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Wekeln und dem Katholischen Forum Krefeld-Viersen einen offenen Treff für Schwangere sowie werdende Eltern, das „Café Bäuchlinge“, an. Dort gibt es Tipps und Anregungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Kind.

Daniela Fennema, Familienbegleiterin mit dem Schwerpunkt Geburtsvorbereitung, leitet das kostenfreie Angebot, das am Montag, 4. November, von 9.15 bis 11.15 Uhr im Begegnungszentrum Krumm an der Hülsdonkstraße 203 in Wekeln startet und wöchentlich stattfinden wird. Die Geburt des Kindes bringt viele Veränderungen mit sich, und werdende Eltern setzen sich mit unterschiedlichen Fragen auseinander: Erstausstattung – was brauchen wir wirklich? Tragen oder Kinderwagen? Ernährung von Mama und Baby. Die ersten Tage mit einem Baby. Was passiert bei der Geburt? Wie entwickelt sich ein Baby? Wochenbett und Babyblues. Das sind nur einige Beispiele an Themen, die besprochen werden können.