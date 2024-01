Sturm und Regen Teil des Neersener Schlossparks weiter gesperrt

Anders sieht es mit dem hinteren, südöstlichen Teil des Parks aus, in dem sich unter anderem der Pfad der Sinne und der Bereich der Eva-Lorentz-Umweltstation befinden. Dieser war am Freitag weiterhin gesperrt – sobald dieser Teil wieder freigegeben werden könne, werde die Stadtverwaltung dies bekannt geben, kündigte Pluschke an: „Das allerdings kann noch länger dauern – das Sturmtief hat in diesem Bereich des Parks, so die Fachleute vor Ort, ganze Arbeit geleistet.“