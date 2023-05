Filmpreis für Willicher Willicher Team gewinnt Filmpreis des Landes NRW

Den ersten Preis beim Kurzfilm-Wettbewerb der vom Land NRW geförderten Filmothek hat eine Gruppe Kinder und Jugendliche des Jugendtreffs No.7 in Willich gewonnen. Ihr Film „Hinschauen, statt Wegschauen!“ zeigt eine alltägliche Situation: Ein Jugendlicher sieht eine Mitschülerin auf einem Flohmarkt. Sie hatte, so sagt er, ihn am Morgen in der Schule verraten, woraufhin sein Handy vom Lehrer einkassiert worden war. Nun verlangt er von der Mitschülerin, ihm zum Ausgleich ihr Telefon zu geben. Als sie sich weigert, versucht er, es gewaltsam zu entreißen. Nun geraten Umstehende in den Fokus, und es wird gezeigt, wie sie sich verhalten und verhalten sollten: Polizei rufen, Erwachsene zur Hilfe holen oder selbst einschreiten, alles seien gute Lösungen. Nur wegschauen und nichts tun, das nicht, sagen die Jugendlichen in ihrem Film.