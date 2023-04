Tagespflegehaus in Willich 25 Jahre Verwöhnung für Senioren

Wenn Stefanie Münk-Notka, Pflegedienstleiterin vom Tagespflegehaus Willich vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Viersen, die Zeit 25 Jahre zurückdreht, dann muss sie schmunzeln. „Wir sind am 2. Januar 1998 mit einer Einrichtung ohne Möbel gestartet. Ich hatte lediglich einen Klapptisch und eine Schreibmaschine“, erinnert sie sich. In der alten Offiziersmesse der Engländer öffnete seinerzeit das Tagespflegehaus seine Türen. „Zuvor war unser ambulanter Pflegedienst, der jetzt in Anrath ist, hier untergebracht“, sagt Wilma Jansen, die stellvertretende Vorsitzende vom DRK Kreisverband.