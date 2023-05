Löschzug Willich Spaß und Information bei der Feuerwehr

Hinter der Absperrung auf dem Außengelände des Löschzugs Willich der Freiwilligen Feuerwehr stehen die Besucher dicht an dicht. Alle Augen sind voller Spannung auf den brennenden Kochtopf gerichtet, der mit viel Abstand hinter der Absperrung steht. „Es riecht schon nach verunglückter Pommesbude, also brennendem Fett. Wir haben ein Gefäß in Kochtopfgröße in Brand gesetzt. Dieses jetzt mit Wasser zu löschen, wäre eine schlechte Idee“, ist die Stimme von Andreas Dohmgans über die Mikrofonanlage zu hören. Der Oberbrandmeister informiert darüber, dass Wasser sich aufgrund seiner Schwere nach unten absetzt, und da es bei großer Hitze verdampft, entstehen innerhalb von Millisekunden aus einem Liter Wasser 1700 Liter Wasserdampf. Was dann passiert, erleben die Besucher, als Kollege Aldo Mix zum Schlauch greift und versucht, den brennenden Topf mit Wasser zu löschen. Eine Explosion von Flammen, verbunden mit einem gewaltigen Rauchpilz, ist das Ergebnis. Besucher springen zurück, und das überall erklingende „Oh“ macht deutlich, dass nahezu niemand mit einem solchen Ausmaß gerechnet hat.