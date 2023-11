Spenden willkommen Tafel in Willich bereitet Weihnachtspäckchen vor

Wie in den vergangenen Jahren nimmt die Tafel zu Weihnachten wieder Lebensmittelspenden entgegen. Die Ausgabe der Weihnachtspäckchen an bedürftige Personen und Familien ist für Mittwoch, 6. Dezember, nachmittags in den Tafel-Ausgabestellen in Neersen, Schiefbahn, Willich und Anrath und am Donnerstag, 7. Dezember, im Moltkedorf geplant. Weihnachtspäckchen für Einzelpersonen, Doppelhaushalte und Familien mit Kindern sollten ausschließlich haltbare Lebensmittel (etwa Kaffee, Tee, Kakao, Mehl, Zucker, Mandeln, Nüsse, Nudeln, Reis, Marmelade, Honig, Kekse und sonstige Süßigkeiten) enthalten. Es können auch Konserven mit Obst, Gemüse, Fisch oder Hühnersuppen-Eintopf sowie Geflügelwürstchen (keine Konserven mit Schweine- und Rindfleisch) eingepackt werden.